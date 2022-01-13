1- FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübünün, 05.01.2022 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübünün, 09.01.2022 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü teknik sorumlusu İLHAN PALUT'un, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü sporcusu OLARENWAJU AYOBAMI KAYODE'nin, 09.01.2022 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- GALATASARAY A.Ş.'nin, 08.01.2022 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-GZT GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 107 blok ve BATI TRİBÜN 125 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü sporcusu UMUT GÜNEŞ'in, 08.01.2022 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 10.01.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, 09.01.2022 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-ALTAY Spor Toto Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi AHMET MENGÜTAŞ'ın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.