Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, “Sportmenliğe aykırı açıklamaları” gerekçe gösterilerek sevk edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e ceza verilmediğini duyurdu.

TFF’nin resmi internet sitesinde yer alan bildiride, “Galatasaray A.Ş. teknik sorumlusu Fatih Terim hakkında, 21.12.2019 tarihinde oynanan Göztepe-Galatasaray Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı kurulumuza sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir” denildi.

Terim, sevk kararı sonrası twitter hesabından, “Anlaşıldı, ikinci yarı çok ZORLU geçecek” diye yazmış ve Nihat Özdemir, Ali Koç, Zekeriya Alp’in Zorlu Center’daki gizli buluşmasına göndermede bulunmuştu.