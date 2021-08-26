Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Efecan Karaca'ya Altay maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç ceza verdi. Kurul ayrıca, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı da Hatayspor maçında stadyumda bulunduğu süre içerisinde maske takma kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 5 bin TL para cezasına çarptırdı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nda alınan kararlar şöyle:

1- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü sporcusu EFECAN KARACA'nın, 21.08.2021 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-ALTAY Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, 21.08.2021 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, 12 yaşından küçük 3 kişinin stadyuma alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, 20.08.2021 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR A.Ş. antrenörü HİKMET YUNUS KAYA'nın, ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR A.Ş. antrenörü HİKMET YUNUS KAYA'nın, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- GALATASARAY A.Ş.'nin, 23.08.2021 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ALT TRİBÜN 315, 316, 317, DOĞU ÜST TRİBÜN 701, 713, BATI ALT TRİBÜN 204, 205 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. başkanı BURAK ELMAS'ın, stadyumda bulunduğu süre içerisinde maske takma kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."