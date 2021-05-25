Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından aldığı kararları açıkladı.

Antalyaspor ve Beşiktaş’a neden olunan saha olayları ve maske takma zorunluluğuna uyulmadığından dolayı toplam 48’er bin TL para cezası verildi. Ayrıca Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz'a, TFF ve mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti nedenlerinden dolayı 45 gün hak mahrumiyeti ve toplam 76 bin 500 TL para cezası verilmesine karar verdi

25.05.2021 tarih ve 79 sayılı toplantıda alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübünün, 18.05.2021 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübünün, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü başkanı MUSTAFA YILMAZ'ın, TFF ve mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü başkanı MUSTAFA YILMAZ'ın, TFF ve mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-b ve 10/2. maddeleri uyarınca 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 52.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

2- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 18.05.2021 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- KOCAELİSPOR Kulübünün, 20.05.2021 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-HEKİMOĞLU TRABZON Misli.com 2. Lig Play-Off müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübünün, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübünün, mensuplarının Stadyum Yerleşim Planına aykırı şekilde hareket etmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübünün, mensuplarının sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- BUCASPOR 1928 Kulübünün, 19.05.2021 tarihinde oynanan BUCASPOR 1928-MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR Misli.com 3. Lig Play-Off müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- ESENLER EROKSPOR Kulübünün, 19.05.2021 tarihinde oynanan ESENLER EROKSPOR-ISPARTA 32 SPOR Misli.com 3. Lig Play-Off müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ESENLER EROKSPOR Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada ESENLER EROKSPOR Kulübünün, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada ESENLER EROKSPOR Kulübünün, mensuplarının sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ESENLER EROKSPOR Kulübü teknik sorumlusu SELAHADDİN DİNÇEL'in, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ESENLER EROKSPOR Kulübü yardımcı antrenörü CAHİT PAŞA'nın, akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ESENLER EROKSPOR Kulübü yardımcı antrenörü CAHİT PAŞA'nın, müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- İSKENDERUN FK'nın, 19.05.2021 tarihinde oynanan İSKENDERUN FK-FETHİYESPOR Misli.com 3. Lig Play-Off Play-Off müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İSKENDERUN FK'nın, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada İSKENDERUN FK'nın, mensuplarının sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu



