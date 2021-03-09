Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdürrahim Albayrak, sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı PFDK tarafından ihtar cezası ile cezalandırıldı.

Albayrak Sarı Kırmızılılar'ın deplasmanda 2-1 kaybettiği Ankaragücü maçının ardından şu ifadeleri kullanmıştı:

"Neler olduğunu tüm Türkiye yakından görüyor. Herkes hayretler içerisinde. Trabzonspor başkanı isyan ediyor. Verilmeyen bir penaltı var. VAR’da Cüneyt Çakır var. O pozisyonda verilmeyen bir penaltı var ve VAR’daki Cüneyt Çakır kimseyi çağırmıyor. Dün akşam Malatya’da bir maç oynanıyor. Malatya başkanı ‘Sahada hakem var mıydı göremedim. Kendi kendimize mi oynadık bilmiyorum' diyerek isyan ediyor. Biz de isyan ediyoruz. Mohamed’i böyle mi durdurmak istiyorsunuz? Demek ki bugünkü planlarını bozamadık. Arkadaşlar olmuyor! Adalet istiyoruz! Futbolda adalet kalmadı. Yeter artık!"







