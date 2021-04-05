PFDK sevkleri belli oldu!

Hukuk Müşavirliği'nce 05.04.2021 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü futbolcusu ALPARSLAN ÖZTÜRK'ün 03.04.2021 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 05.04.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 03.04.2021 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yapılan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü Başkanı HASAN KARTAL'ın 03.04.2021 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası kulüp sosyal medya hesabından yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 05.04.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü idarecisi SAFFET KOPUZ'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca ve "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 05.04.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü idarecisi SİNAN METE'nin aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca ve "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 05.04.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü'nün 03.04.2021 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca, "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2 ve 7/11 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü görevlisi ENDER YARDIMCI'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-ç maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 3/2 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü görevlisi AYDIN TOKSÖZ'ün aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 3/2 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü görevlisi ALİ ONUR ÇİNÇİNOĞLU'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 3/2 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.