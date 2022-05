PFDK kararları açıklandı: Trabzonspor, Kayserispor ve Sivasspor...

Süper Lig 'in 37. haftası, Ziraat Türkiye Kupası'nın da yarı final etabı geride kaldı, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) da kararları açıkladı.

İşte Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan duyuru:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 17.05.2022 tarih ve 65 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 11.05.2022 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, 10.05.2022 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 160.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içerisinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- TRABZONSPOR A.Ş. antrenörü EGEMEN KORKMAZ'ın, 10.05.2022 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım taraftarına yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 7.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- ISPARTA 32 SPOR Kulübünün, 12.05.2022 tarihinde oynanan ISPARTA 32 SPOR -TECO KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. TFF 2. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ISPARTA 32 SPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içerisinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ISPARTA 32 SPOR Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ISPARTA 32 SPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ISPARTA 32 SPOR Kulübü sporcusu ALP ARDA'nın, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- TARSUS İDMAN YURDU Kulübünün, 12.05.2022 tarihinde oynanan TARSUS İDMAN YURDU-AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TARSUS İDMAN YURDU Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içerisinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TARSUS İDMAN YURDU Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Ayı müsabakada TARSUS İDMAN YURDU Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR Kulübünün, 12.05.2022 tarihinde oynanan AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR-1461 TRABZON FK TFF 2. Lig Play Off Müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR Kulübünün, 12.05.2022 tarihinde oynanan ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR-BURSA YILDIRIM SPOR TFF 3. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- ORDUSPOR 1967 A.Ş.'nin, 12.05.2022 tarihinde oynanan ORDUSPOR 1967 A.Ş.-İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ TFF 3. Lig Play Off müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içerisinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- ARTVİN HOPASPOR Kulübünün, 12.05.2022 tarihinde oynanan ARTVİN HOPASPOR-BELEDİYE KÜTAHYASPOR TFF 3. Lig Play Off müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ARTVİN HOPASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ARTVİN HOPASPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ARTVİN HOPASPOR Kulübünün, stadyuma kapasite üzerinde seyirci alınmasından dolayı 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- Süper Lig Hakemi ARDA KARDEŞLER'in, Merkez Hakem Kurulu'nun 09.05.2022 tarihli kararı ve Hukuk Müşavirliği'nin 13.05.2022 tarihli sevkine konu eylemi nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 40/1. maddesi ve Futbol Disiplin Talimatının 25/2. maddesi uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.