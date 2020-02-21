PFDK kararları açıklandı! Menajerler ve bazı futbolculara verilen cezalar belli oldu

TFF Hukuk Müşavirliği'nin talimata aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk ettiği bazı futbolcular ve menajerler hakkında karar verildi.

21 Şubat 2020, Cuma 11:49 Son Güncelleme:
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PFDK kararları açıklandı! Menajerler ve bazı futbolculara verilen cezalar belli oldu

TFF Hukuk Müşavirliği bazı futbolcuları ve menajerleri talimata aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etmişti.

PFDK dosyaları karara bağladı. İşte PFDK'nın verdiği kararlar:

1- ARAS ŞENER hakkında Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5. Maddesine aykırı eylemi nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

2- BATUR ALTIPARMAK hakkında Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'na aykırılık nedeniyle sevk yapılmış ise de kesin hüküm nedeniyle KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

3- BAYRAMPAŞASPOR A.Ş. hakkında Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5. Maddesine aykırı eylemi nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

4- CEM KARĞIN'ın, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 16/1-ı Maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 21. Maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- CEMAL TAŞLI hakkında Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5. Maddesine aykırı eylemi nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

6- EKOL GÖZ MENEMENSPOR KULÜBÜ'nün, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3. Maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. Maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- EROL SÖKMEN'in, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 16/1-ı Maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 21. Maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- FATİH GÜL'ün, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 17/1-c Maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 22. Maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- GÖKHAN AKKAN'ın, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 17/1-c Maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 22. Maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- GÖZTEPE A.Ş. hakkında, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3. Maddesine aykırı eylemi nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

11- HALUK CANATAR hakkında Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 19/1. Maddesine aykırı eylemi nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

12- İSTANBULSPOR A.Ş. hakkında, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3. Maddesine aykırı eylemi nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

13- MANİSA FUTBOL KULÜBÜ'nün, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/ç Maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. Maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- MEHMET ALİ ÇALIŞKAN'ın, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 16/1-ı Maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 21. Maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- MERDAN GEYİK hakkında Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 19/1. Maddesine aykırı eylemi nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

16- MUĞDAT ÇELİK'in, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 17/1-c Maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 22. Maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- MUHAMMED ENES DURMUŞ hakkında Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 13/2. Maddesine aykırı eylemi nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

18- NECDET ERGEZEN hakkında Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 19/1. Maddesine aykırı eylemi nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

19- ORHUN POURALİZADEH'in, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 13/2 Maddesine aykırı eylemi nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

ORHUN POURALİZADEH'in Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5. Maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 21. Maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR Kulübü hakkında Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5. Maddesine aykırı eylemi nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

21- SERKAN KARADUMAN hakkında Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5. Maddesine aykırı eylemi nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

22- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü hakkında Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5. Maddesine aykırı eylemi nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Karar verilmiştir.

Av. Aytaç YÜKSEL

PFDK Başkanı

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