TFF Hukuk Müşavirliği bazı futbolcuları ve menajerleri talimata aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etmişti.
PFDK dosyaları karara bağladı. İşte PFDK'nın verdiği kararlar:
1- ARAS ŞENER hakkında Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5. Maddesine aykırı eylemi nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
2- BATUR ALTIPARMAK hakkında Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'na aykırılık nedeniyle sevk yapılmış ise de kesin hüküm nedeniyle KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,
3- BAYRAMPAŞASPOR A.Ş. hakkında Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5. Maddesine aykırı eylemi nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
4- CEM KARĞIN'ın, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 16/1-ı Maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 21. Maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
5- CEMAL TAŞLI hakkında Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5. Maddesine aykırı eylemi nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
6- EKOL GÖZ MENEMENSPOR KULÜBÜ'nün, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3. Maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. Maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
7- EROL SÖKMEN'in, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 16/1-ı Maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 21. Maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
8- FATİH GÜL'ün, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 17/1-c Maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 22. Maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
9- GÖKHAN AKKAN'ın, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 17/1-c Maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 22. Maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
10- GÖZTEPE A.Ş. hakkında, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3. Maddesine aykırı eylemi nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
11- HALUK CANATAR hakkında Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 19/1. Maddesine aykırı eylemi nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
12- İSTANBULSPOR A.Ş. hakkında, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3. Maddesine aykırı eylemi nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
13- MANİSA FUTBOL KULÜBÜ'nün, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/ç Maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. Maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
14- MEHMET ALİ ÇALIŞKAN'ın, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 16/1-ı Maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 21. Maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
15- MERDAN GEYİK hakkında Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 19/1. Maddesine aykırı eylemi nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
16- MUĞDAT ÇELİK'in, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 17/1-c Maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 22. Maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
17- MUHAMMED ENES DURMUŞ hakkında Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 13/2. Maddesine aykırı eylemi nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
18- NECDET ERGEZEN hakkında Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 19/1. Maddesine aykırı eylemi nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
19- ORHUN POURALİZADEH'in, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 13/2 Maddesine aykırı eylemi nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
ORHUN POURALİZADEH'in Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5. Maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 21. Maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
20- PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR Kulübü hakkında Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5. Maddesine aykırı eylemi nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
21- SERKAN KARADUMAN hakkında Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5. Maddesine aykırı eylemi nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
22- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü hakkında Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5. Maddesine aykırı eylemi nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
Karar verilmiştir.
Av. Aytaç YÜKSEL
PFDK Başkanı