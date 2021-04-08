PFDK ceza yağdırdı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), kararları açıklandı. Kurul, Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'a müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 75 gün hak mahrumiyeti ile 65 bin TL para cezası verdi. Ayrıca, Çaykur Rizespor Kulübü'ne 100 bin TL, Çaykur Rizespor İdarecisi Saffet Kopuz ile Sinan Mete'ye müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 75'er gün hak mahrumiyeti ile 39 bin 500'er TL, Atakaş Hatayspor Kulübü'ne ise 172 bin TL para cazası verildi.

PFDK'nın aldığı kararlar şu şekilde:

1- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 04.04.2021 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig müsabakasında, takım doktorunun ateş ölçümlerinin gözetimine katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 13.03.2021 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Süper Lig müsabakasında, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, 03.04.2021 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Süper Lig müsabakasında kulüp resmi sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/4. Maddesi uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. başkanı HASAN KARTAL'ın, kulüp resmi sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/3-b maddesi uyarınca 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. başkanı HASAN KARTAL'ın, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. idarecisi SAFFET KOPUZ'un, maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. idarecisi SAFFET KOPUZ'un, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. idarecisi SİNAN METE'nin, maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. idarecisi SİNAN METE'nin, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübünün, 03.04.2021 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübünün, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübünün, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü görevlisi ENDER YARDIMCI'nın, kendisine ait akreditasyon kartını kullanarak stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü görevlisi AYDIN TOKSÖZ'ün, stadyum tahliye kapısından stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü görevlisi ALİ ONUR ÇİNÇİNOĞLU'nun, stadyum araç itfaiye araç giriş kapısından stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 13.03.2021 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ TFF 1. Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- MENEMENSPOR A.Ş.'nin, 04.04.2021 tarihinde oynanan MENEMENSPOR A.Ş.-BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR TFF 1. Lig müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

7- BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR Kulübü sporcusu OKAN DERİCİ'nin, 04.04.2021 tarihinde oynanan MENEMENSPOR A.Ş.-BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- TUZLASPOR A.Ş.'nin, 03.04.2021 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-YILPORT SAMSUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- Klasman Gözlemcisi RECAİ KUZEY hakkında, talimatlara aykırı hareketi, hakaretleri ve ayrımcılığı nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Karar verilmiştir."