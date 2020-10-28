Peyton Aldridge: Bu maç bizim için harika bir fırsat

7DAYS EuroCup'taki 5. maçında İtalya deplasmanında Umana Reyer Venice ile karşı karşıya gelecek olan temsilcimiz Bahçeşehir Koleji'nin önemli isimlerinden Peyton Aldridge, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Uzun süre sonra tam kadro sahaya çıkabilecek olmalarına vurgu yapan Aldridge, "Umana Reyer Venice, son birkaç yıldır birlikte oynayan son derece deneyimli bir takım. Bu da maçın başından itibaren hem zihinsel hem de fiziksel olarak sert olmamız gerektiği anlamına geliyor. Oyun planımızı uygulayarak hatalarımızı da sınırlandırmaya çalışmalıyız. Artık tüm takım halinde sağlıklı ve tam kadro oldumamız nedeniyle bu maç, bizim için harika bir fırsat" ifadelerini kullandı.