Bakü'de oynanan ve takımı Arsenal'ın 4-1 kaybettiği UEFA Avrupa Kupası finalinde kariyerinin son maçına çıkan Petr Cech, daha önce 11 sezon boyunca formasını giydiği Chelsea'ye geri döndü. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada 37 yaşındaki eski Çek kalecinin Maviler'in teknik ve performans danışmanı olduğu duyuruldu.

Efsanevi file bekçisi, bundan böyle Chelsea'nin antrenmanlarını yaptığı Cobham Tesisleri'nde kulübün futbol direktörü Marina Granovskaia ve yeni teknik direktörle iş birliği içinde çalışacak. Maviler'in hem kendi sahasında hem de deplasmanda oynayacağı karşılaşmalarda takımla birlikte seyahat edecek olan Cech, strateji ve performans üzerine yoğunlaşacak.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler