İZMİR, (DHA)

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezona hazırlanan Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka'dan kısa forvet Sinan Sağlam'ı kiralayıp 10'uncu dış transferini yaptı. Geçen sezon Afyon Belediyespor'da forma giyen 23 yaşında, 1.99 boyundaki Sinan, 2018-2019 sezonunda da Türkiye Basketbol Ligi'nde Petkimspor'da görev yapmıştı. Petkim, daha önce transferde guard Justin Wright-Foreman, kısa forvet Demitrius Conger, uzun forvet Nusret Yıldırım, uzun forvet Metehan Akyel, guard Erol Can Çinko, guard Ömer Yasir Küçük, pivot Darko Planinic, uzun forvet Peyton Aldridge ve guard Gary Browne'ı almıştı.