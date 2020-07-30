Türkiye Basketbol Federasyonu Tahkim Kurulu, mali kriterleri yerine getiremediği için federasyon yönetimi tarafından ING Basketbol Süper Ligi'ne alınmayan Bakırköy Basket'in itirazını redderken aylardır lige alınmayı bekleyen Petkimspor için katılım süreci başladı. Geçen sezon koronavirüs salgını nedeniyle erken durdurulan Türkiye Basketbol Ligi'nde lider olan Petkimspor, resmi başvuru yapıp kriterleri yerine getirdiği takdirde Süper Lig'in yeni takımı olacak.

YENİ TRANSFER HUMMER

Mali kriterleri daha önce tamamlayan Petkimspor, transfer çalışmalarını Süper Lig'e göre yürütüyor. Daha önce resmi olarak açıklamasa da antrenörlük görevine Litvanyalı Kestutis Kemzura'yı getirip iç transferde Hakan Yapar, Serkan Menteşe, Yiğitcan Turna ve Tayfun Erülkü, dış transferde ise Kendrick Ray ile Sarunas Vasiliauskas'ı alan Petkimspor, uzun forvet Ian Hummer'ı da kadrosuna kattı. 30 yaşında, 2.01 boyundaki oyuncu ülkemizde daha önce TED Kolejliler ve Teksüt Bandırma'da forma giydi. Hummer geçen sezonu EWE Baskets Oldenburg'da tamamladı.