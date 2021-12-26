Petkimspor-Merkezefendi Belediyesi maç sonucu: 70-89

ING Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki Ege ekibini karşı karşıya getiren maçta Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda Aliağa Petkimspor’u 89-70 mağlup etti. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu’ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 16-13, ilk yarısı 40-33, üçüncü periyodu da 54-50 Denizli temsilcisinin üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ligde üst üste üçüncü galibiyetini alan Merkezefendi, 14 maçta 4 galibiyete ulaşıp rahat bir nefes aldı. Merkezefendi’de Lucas 17, Sestina ve Lomazs 16’şar sayıyla oynadı. Üst üste 7 mağlubiyetin ardından geçen hafta Semt77 Yalovaspor’u deplasmanda yenen Petkimspor ise 14 maçta 2 galibiyetle düşme hattında kaldı.

SALON: Enka

HAKEMLER: Aytuğ Ekti (xx), Kaan Büyükçil (xx), Musa Kazım Çetin (xx)

ALİAĞA PETKİMSPOR: Armand (xxx) 17, Hamilton (xx) 8, Aldridge (xxx) 17, Browne (xx) 8, Nusret (x), Thomas (xxx) 12, Erol Can (x) 2, Yiğit (x), Doğukan (x), Hakan (x) 3, Sinan (x) 3

YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Hollowell (xxx) 10, Lucas (xxx) 17, Upson (xxx) 10, Lomazs (xxx) 16, Hakan (x), Sestina (xxx) 16, Emircan (xxx) 9, Thomas (xx) 8, Yiğitcan (xx) 3

1'İNCİ PERİYOT: 13-16

İLK YARI: 33-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-54

DHA