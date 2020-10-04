Petkimspor - HDI Sigorta Afyon Belediyespor maç sonucu: 78-81

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Petkimspor, evindeki ilk sınavda da HDI Sigorta Afyon Belediyespor'a da mağlup olmaktan kurtulamadı

04 Ekim 2020, Pazar 18:53 Son Güncelleme:
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Petkimspor - HDI Sigorta Afyon Belediyespor maç sonucu: 78-81

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki sezonun ilk maçında Büyükçekmece'ye deplasmanda yenilen ligin yeni ekiplerinden Petkimspor, evindeki ilk sınavda da HDI Sigorta Afyon Belediyespor'a da mağlup olmaktan kurtulamadı: 78-81.

Enka Spor Salonu'nda koronavirüs pandemisine alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanan maçın ilk periyodu 19-29, ilk yarısı 40-52 sonuçlandı. Üçüncü periyottan itibaren 12 sayılık farkı kapatmaya başlayıp periyodu 58-63 geride tamamlayan Petkim, son periyotta rakibini yakalasa da maçı mağlubiyetle tamamladı: 78-81.

SALON: Enka

HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu (xx), Altuğ Köselerli (xx), Ayşenur Yazıcıoğlu (xx)

PETKİMSPOR: Ray (xxx) 26, Serkan (x), Wimbush (x) 4, Hummer (x) 5, Zack (xxx) 20, Vasiliauskas (xxx) 15, Ege (x), Hakan (x) 3, Canberk (x) 2, Boran (x) 3, Alp (x)

HDI SİGORTA AFYON BELEDİYESPOR: Wright (xxx) 24, Sinan (xx) 9, Saldivar (xxx) 18, Leissner (x) 4, Kairys (xx) 6, Macura (xx) 8, Ekrem (x), Egemen (xxx) 12, Utku (x)

1'İNCİ PERİYOT: 19-29

İLK YARI: 40-52

3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-63

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