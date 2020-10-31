Petkimspor - Galatasaray maç sonucu: 83-64

Aliağa Enka Spor Salonu'ndaki maçın ilk periyodu 19-12, ilk yarısı 40-32, üçüncü periyodu ise 58-52 ev sahibi ekip üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibinde Ray 16, Hummer 13 sayıyla galibiyete katkı yaptı.

Dün saat 14.51'de yaşanıp İzmir ve çevresini sarsan 6.6 şiddetindeki deprem felaketi nedeniyle kentteki spor organizasyonları ertelenirken Petkimspor-Galasaray randevusu konuk takım İstanbul'dan İzmir'e geldiği için oynatıldı. İki takım maça, "Yaşadığımız deprem nedeniyle İzmirimize geçmiş olsun" yazılı Petkimspor'un hazırlattığı pankartla çıkarken karşılaşma öncesi saygı duruşunda bulunuldu.

SALON: Enka

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen (xx), Hüseyin Çelik (xx), Ahmet Tatlıcı (xx)

PETKİMSPOR: Ray (xxx) 16, Vasiliauskas (xxx) 10, Wimbush (xx) 7, Hummer (xxx) 13, Ege (xxx) 9, Yiğitcan (xx) 8, Canberk (xx) 6, Hakan (x) 2, Boran (x), Zack (x) 2, Alp (xxx) 10

GALATASARAY: Hamilton (xxx) 17, Macon (xx) 9, Göksenin (xx) 6, Williams (xxx) 14, Motum (xxx) 12, Barış (x), Yiğit (xx) 5, Hunter (x), Ragıp Berke (x), Ayberk (x) 1

1’İNCİ PERİYOT: 19-12

DEVRE: 40-32

3’ÜNCÜ PERİYOT: 58-52

DHA