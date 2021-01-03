Petkimspor - Bahçeşehir Koleji maç sonucu: 72-77

Basketbol Süper Ligi'nde Petkimspor, Bahçeşehir Koleji'ne evinde 77-72 mağlup oldu. Ligde bu sonuçla ilk yarıyı 15 maçta 6 galibiyetle tamamlayan Bahçeşehir Koleji'nde Green 23, Evans 18 sayıyla galibiyetin mimarları oldu. Takımda yaşanan 9 koronavirüs vakasının ardından çıktığı üst üste ikinci maçı da kaybeden 2 maçı eksik Petkimspor ise 5 galibiyette kaldı.

Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 19-16 ev sahibi ekip lehine sonuçlandı. İkinci periyotta 24 sayı atarak, rakibine 15 sayı şansı veren Bahçeşehir, soyunma odasına 6 sayı farkla önde girdi: 34-40. Üçüncü periyoda 8-0'lık seriyle başlayan Petkimspor farkı kapatıp 59-57'le son 10 dakikaya önde başladı. Dördüncü periyotta son 1 dakikaya 70-71 girildi. Son anlarda kontrolü yeniden eline alan Bahçeşehir Koleji, Evans ve Green'in basketleriyle farkı 6 sayıya çıkarıp salondan 77-72 galip ayrıldı.

SALON: Enka

HAKEMLER: Zafer Yılmaz (xx), Ali Şakacı (xx), Hüseyin Çelik (xx)

PETKİMSPOR: Ray (xxx) 18, Ege (xxx) 12, Vasiliauskas (xxx) 11, Wimbush (x) 5, Hummer (xxx) 10, Zack (xx) 8,Yiğitcan (x), Dorukhan (x) 2, Canberk (xx) 6, Boran (x), Hakan (x)

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Jones (xxx) 13, İsmet (x) 4, Green (xxx) 23, Burak Can (xx) 6, Owens (x) 2, Evans (xxx) 18, Robinson (xx) 8, Hadi (x) 3, Erkan (x), Thomas (x)

1. PERİYOT: 19-16

İLK YARI: 34-40

3. PERİYOT: 59-57



