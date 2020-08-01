Psikolojik hastalıklar fizyolojik hastalıklara göre daha geç fark edilen kişiler tarafından kabul edilmeyen bu bağlamda da kişileri daha fazla rahatsız eden bir duruma sahiptir. Psikolojik hastalıklarda teşhis ve tedavi genelde geç başlamaktadır. Bu sebeple psikolojik hastalıklar hastaların yaşam kalitesini düşürücü etkiye sahiptir. Psikolojik hastalıkların tedavisi çok daha uzun sürmektedir. Psikolojik hastalıklardan biri olarak kabul edilen Peter Pan sendromu da kişilerin yaşam kalitesini oldukça düşüren bir etkiye sahiptir.

Peter Pan sendromu nedir?

Herkesin benim Peter Pan sendromuna hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmeyen kişilerde görülen hastalıktır. Bu kişiler fiziksel olarak büyüsü de psikolojik olarak büyümek istemeyen, çalışmak istemeyen bireylerdir. Peter Pan sendromuna yakalanan kişiler çalışma konusunda oldukça sıkıntıda bireylerdir. Ancak bu sendromu taşıyan kişiler genelde bunun farkında olmaz. Bu sebepten Peter Pan sendromunun ileriki düzeylerde kötü sonuçları olabilir.

Peter Pan sendromuna yakalanan kişiler hayatlarının hiçbir döneminde mutlu ve verimli bir yaşam süremezler. Hiç bir zaman yaşlanmayı kabul etmeyen bu bireyler insan ilişkilerinde oldukça sıkıntı yaşarlar. Aile kurmak, çalışmak, ekonomisini kontrol altına almak gibi durumlar Peter Pan sendromu taşıyan kişiler de çok zordur. Peter Pan sendromu taşıyan kişiler hayalleri büyüktür ancak bunun için hiçbir şekilde çaba harcamazlar.

Peter Pan sendromu belirtileri nelerdir?

Peter Pan sendromu psikolojik hastalıklardan bir tanesi olarak kendini gösterir. Özellikle erkeklerde görülür.

Peter Pan sendromu teknikler kariyerlerinde başarısızdır.

Çalışma hayatında başarısız olur.

Ekonomik açıdan sorumluluk sahibi değildir.

Sık sık iş ve hobi değiştirirler.

Hayal kurarlar

Yapacaklarına dair inançları çok yüksek ancak çabaları en alt düzeydedir

Cinsiyetçi yaklaşım Peter Pan sendromu kişileri genellikle erkeklerde görülen bir hastalık olduğu için ev yaşamında ve aile yaşamında da kadınlara fazla yük bindirmeye çalışan birçok işi kadına yapması gerektiğine inanan tiplerdir.

Peter Pan sendromu uyduların istediği tek şey eğlenceli bir hayattır.

İnsan ilişkilerinde başarısızdır. Peter Pan sendromu nasıl insan ilişkilerinde oldukça başarısızdır durumları gereği büyümeyen bir özelliğe sahip olan Peter Pan sendromu tipleri yaşıtlarından farklı düşündükleri için hiçbir zaman insan ilişkilerinde iyi değildir.

Gelecekten korkar Peter Pan sendromu çeşitleri gelecekten korkar planlama yeteneğine sahip olmayan bu kişiler geleceği bilinmez olarak görür. Bu sebepten gelecek korkutur yaşlanmak istemez.

Peter Pan sendromu kistleri herkese onlara gençmiş gibi davranmasını ister.

Uyuşturucu ve alkol kullanımı fazladır.

Gerçeklerden kaçmak için uyuşturucu ve alkol kullanımı Peter Pan sendromu kişilerinde sıkça görülen bir durumdur.

Başkalarını suçlama : lütfen genel olarak başarısızlıklarından başkalarını suçlama eyleminde bulunurlar.

İnsan ilişkilerinde sıkıntılıdır: bu kişiler hiç bir alanda yetişkin gibi davranması için bu anlamda sürekli sıkıntı yaşarlar.

Peter Pan sendromu tedavisi nasıl yapılır?

Peter Pan sendromu genellikle çocukluk döneminden kaynaklanan bir hastalıktır. Ancak uzman kişiler tarafından tedavi edilmesi mümkündür. Bu sebeple bir psikolog ve psikiyatrist tarafından Peter Pan sendromu tanısı konulan kişilerde psikoterapiler sayesinde Peter Pan sendromu belirtileri en alt düzeye indirilir. Amaç kişilerin gerçek dünyaya döndürülmesi ve sorumluluk almaları sağlamaktır.

Peter Pan sendromu testi nasıl yapılır?

Özellikle psikolojik hastalıklarda testler sorularla ilerler. Bu sebeple Peter Pan sendromunda da belirtileri görülen kişiye terapist tarafından sorular sorulur ve tanı konur. Kesin olarak sebebi bilinmeyen peter Pan sendromu çocukluktan geldiği düşünülmektedir. Peter Pan sendromunda fazla koruyucu aile yapısı özellikle erkek çocuklarına Peter Pan sendromu görünmesine sebeptir. Peter Pan sendromunda terapiler olumlu sonuçlar vermektedir.

Peter Pan sendromu tedavi edilmezse ne olur?

Peter Pan sendromuna yakalanan kişiler genelde sorumluluktan kaçan, ekonomilerine sahip çıkamayan, eğlence arayan, insan ilişkilerinde başarısız kişiler oldukları için tedavi edilmemesi durumunda hayatları boyunca mutlu ve tahmin olmadıkları bir hayat yaşamak zorunda kalır. Hayat ve insan ilişkileri konusunda da oldukça başarısız olan peter pan sendromuna sahip kişiler durumların ortadan kalkması için tedavi edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde hayatları boyunca yetersiz mutsuz ve eksik hissetme durumları ve buna bağlı olarak boş bir hayat yaşamalarına sebep olur.