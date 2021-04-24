Peter Etebo: Maçı alıp önümüze bakmamız önemliydi

Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendiren Sarı Kırmızılı ekibin Nijeryalı orta sahası Peter Etebo, maçı domine ettiklerini ve hak ettikleri bir galibiyete imza attıklarını vurguladı.

'Maçı domine ettik!'

Takım arkadaşlarını tebrik eden tecrübeli isim, “Öncelikli olarak takım arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum. Bizim için önemli olan burada üç puan almaktı. Her şeyden önce buradaki maçı alıp önümüze bakmamız önemliydi. Maçı domine ettik. Trabzonspor maçında böyle olmadı ve orada iki puan kaybettik. Orada da yenebilirdik ancak oyunu domine etmemiz gerekirdi. Burada kazandığımız için mutluyum.” diye konuştu.





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