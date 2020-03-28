Ünlü İngiliz golcü Peter Crouch, futbolculuk döneminde eski takım arkadaşı Martin Skrtel'in kendisini çok zorladığını anlattı.

Liverpool forması altında sadece yarım sezon birlikte oynayan ikili, karşı karşıya geldiklerinde ise birbirlerine büyük problem yarattılar.

Crouch, İngiltere - Slovakya maçında kendisini çok zorlayan Skrtel ile yaşadıklarını Daily Mail'e anlattı.

Skrtel'in gizli bir silahı olduğunu belirten Crouch, "Topa yükseldiğini zaman kramponunun çivilerini uyluk kemiğinize koyma alışkanlığı vardı. Birincide önemsemeyebilirsin ama ikincide can sıkıcı olur ve üçüncüde ise seni kızdırır" ifadelerini kullandı.

Slovakya ile oynanan maçta yaşananlara değinen Crouch, "Ona 'Yeter Martin' diye bağırdım. O ise, 'Ah Croucie! Üzgünüm, seni görmedim' dedi. Sorun şuydu, topu takip ettikleri için onu hakeme de şikayet edemedim. Martin, hakemin faulü görmeyeceği şekilde ayaklarını bacaklarıma sokmayı biliyordu. Çıktığımda uyluk kemiklerim parçalara ayrıldır. İyi çocuk ama tam anlamıyla bir sıkıntı" dedi.

Futbolu bırakan 39 yaşındaki Crouch, ülkemizde Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giyen Skrtel ile 2007-2008 sezonunun ikinci yarısında birlikte Liverpool forması giymişti.