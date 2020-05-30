İngiliz futbolunun unutulmaz golcülerinden Peter Crouch, geçtiğimiz yaz noktaladığı aktif futbolculuk kariyeriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Futbola başladığı ilk günden, bıraktığı son güne kadar Ada'nın hiç dışına çıkmamış olmasına da değinen Crouch, bunun nedeninin vatandaşı ve mevkidaşı Wayne Rooney olduğu itirafında bulundu.

Konuyla ilgili olarak The Mail'e samimi bir röportaj veren İngiliz golcü, "Kariyerimin sonlarına doğru Sydney FC'nin bir yaklaşımı olmuştu. Avustralya'da yaşama fikri hoşuma gitmiş olsa da konuyla ilgili somut bir adım atılmadı. Liverpool'da oynadığım dönemde Villarreal benimle ilgileniyordu ve Pepe Reina bana bunun iyi bir tercih olabileceğini söylemişti (belki de Fernando Torres'in buraya geleceğini biliyordu!). Bir dönem Sampdoria ve Genoa da olasılıklar dahilindeydi, tıpkı DC United gibi. Menajerim bana Washington'tan gelen 3 yıllık sözleşme teklifini iletti, Abbey de orada yaşama olasılığına sıcak bakıyordu ve her şey hazırdı. Ancak bir sorun vardı. 'Wayne Rooney'i kadrolarına katmayı düşünüyorlar' dediler bana. 'Onu asla alamazlar' diye düşünmüştüm. Sonrasıyla ilgili bildiğim tek şey, Wayne Washington'daydı ve benim kaderimde ise evimde kalmak vardı." ifadelerini kullandı. (beIN Sports)