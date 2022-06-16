PES mobil sürümü “eFootball™ 2022” olarak güncelleniyor

Konami Digital Entertainment B.V., eFootball PES™ 2021 mobil versiyonunun eFootball™ 2022 olarak güncellendiğini duyurdu. Ayrıca 2. Sezon temalı çeşitli oyun içi etkinlikler ve kampanyalar, oyunun konsol ve mobil sürümlerinde de başladı.

eFootball™ 2022'nin mobil versiyonu, konsol sürümünde olduğu gibi oyuncuların kendi takımlarını oluşturmalarına olanak tanıyan yepyeni "Rüya Takımı" (“Dream Team) moduyla geliyor ve oyuncuların hayati kararlar esnasında gerçek futbol teorilerine dayalı oyun taktikleri geliştirmelerine dayalı, keyifli bir kontrol deneyimi sunuyor. Oyun, büyük Avrupa kulüplerinden ünlü isimleri, futbol tarihinin efsanelerini barındırırken oyun içi kadrolara ve kişilere haftalık Canlı Güncellemeler getirmeye devam edecek.

Yeni sezonu içeren çeşitli oyun içi etkinlikler, "Avrupa Liglerinde Öne Çıkanlar- Kulüpler, Takım Oyun Tarzları ve Yıldız Oyuncular" bugünden itibaren oyunda ve oyuncular, 2021-2022 sezonunda Avrupa Liglerinde zirveye ulaşan kulüplerin yer aldığı özel kart tasarımlarında görünecek.

Ayrıca, Avrupa'daki partner kulüplerimizden 11 oyuncu ve eğitim öğeleri içeren özel paketler de an itibarıyla oyunda. Kullanıcılar güçlü oyuncuları yan yana koyup onları hemen oyuna girecek randımana getirebilir ve kendi futbol taktikleri doğrultusunda bir takım çalıştırabilir!

KONAMI, eFootball™ 2022'yi kullanıcılar için en iyi futbol simülasyon oyununa dönüştürmek için çalışmalara devam ediyor.

eFootball 2022™'yi mobil cihazlarda deneyimlemek

eFootball™ 2022 mobil sürümü şimdi sizlerle. Dünya çapında 500 milyondan fazla indirilen eFootball PES™ mobil serisinin başarısının ardından KONAMI, eFootball™’u mobil arenaya getirdi!

Yeni takım kurma oyun modu "Rüya Takımı" oyundaki yerini alırken modern futbol deneyimini yaşamak için oyuna yeni kontroller eklendi. Ayrıca Oyuncu animasyonları ve top davranışı, konsolda olduğu gibi mobilde de önemli ölçüde yenilendi.

Rüya Takımı (Dream Team)

"Rüya Takımı", oyuncuların, oyunun tadını çıkarırken elde ettikleri GP'leri ve diğer oyun içi öğeleri kullanarak rüya takımlarını oluşturmak için favori oyuncularını ve menajerlerini aday gösterebilecekleri ve edinebilecekleri yeni bir mod.

Oyundaki futbolcular da kullanıcının oyun stiline uyacak şekilde geliştirilip güçlendirilebiliyor. Oyunseverler favori oyuncularını, efsane futbolcuları ve menajerleri kendi futbol stillerine uyacak şekilde birleştirerek kendi “Rüya Takımlarını” oluşturabiliyorlar.

Dream Team'in her "sezonu" farklı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Her sezon, gerçek dünya futbolundaki gelişmeleri yansıtan bir temaya sahip ve bu doğrultuda diğer oyunculara karşı meydan okuma etkinlikleri ve AI oyuncularına karşı tur etkinlikleri gibi çeşitli etkinlikler düzenlenmekte.

Kullanıcılar, sezonun temasına uygun oyuncular edinerek ve takımlar düzenleyerek, etkinliklerde avantaj kazanabilecekler.

Sezon 2 başlıyor!

2. Sezon "Avrupa Liglerinde Öne Çıkanlar- Kulüpler, Takım Oyun Tarzları ve Birincil Oyuncular", 2021-2022 Avrupa Liglerinde rüştünü ispatlamış kulüplerin oyuncularını, daha yüksek takım stili yetenekleri ve özel kart tasarımlarıyla sunuyor.

Rüya Takımı Güç Paketleri (Dream Team Power Packs)

Kullanıcıların favori kulüplerinden oyuncuları ve sevdikleri yıldız oyuncuları satın almalarına yarayan ve Dream Team antrenman yeteneklerini geliştirmelerine olanak sağlayan Güç Paketleri eFootball™ 2022'ye eklendi. Her pakette 11 oyuncu ve çeşitli eğitim öğeleri bulunmakta. Aşağıda çeşitli paket türlerini ve içeriklerini görebilirsiniz:

Premium Ambassador Pack

Lionel Messi ve Neymar Jr., şüphesiz sahalara adım atmış en iyi isimlerden ikisi. Dünyanın en iyilerinin sahada daha çok parlamasını sağlamak için bazı takım arkadaşları da bu özel paketlerde yer alacak.

• Fiyat: 2,000 eFootball™ coin

• İçerik:

o Efsanevi Oyuncu Kartı x 1 *Oyuncu imzalı özel tasarımlar

o Öne Çıkan Oyuncu Kartları x 10

o Exp. 4000 Eğitim Programı x 15

Premium Club Pack

Avrupa'nın en prestijli kulüpleri FC Barcelona, FC Bayern München, Manchester United’ta oynayan, 2021-22 sezonunun en iyi oyunculardan oluşan bir set. Sadece hayranlara özel kart tasarımları ile tamamlandı

• Fiyat: 2,000 eFootball™ coin

• İçerik:

o Efsanevi Oyuncu Kartı x 1- Oyuncu imzalı özel tasarımlar

o Öne Çıkan Oyuncu Kartları x 10

o Exp. 4000 Eğitim Programı x 15

Club Pack

Avrupadaki Partner Kulüplerimizin 2021-22 sezonundan oyuncularını içeren bir paket: Arsenal, AS Roma, Celtic FC ve daha fazlası!

• Ücret: 1,500 eFootball™ coin

• İçerik:

o Öne Çıkan Oyuncu Kartları x 11

o Exp. 4000 Eğitim Programı x 7

Dream Team’in yeni özellikleri

Rüya Takımına aşağıdaki yeni unsurlar eklendi. Bunlar, oyun modunu daha da geliştirmek ve kullanıcıların takımlarını daha fazla kişiselleştirmelerine ve futbol stillerini kadrolarına daha fazla yerleştirmelerine olanak sağlamak için eklendi.

Görev (Objective)

Oyuncuların görevleri tamamlayarak ödüller kazanabilecekleri yeni "Görevler" oyuna eklendi. Daha görkemli ödüller kazanmak için eFootball™ jetonlarıyla satın alınabilen Premium Başarılar da artık mevcut.

Legend Manager

Johan Cruyff gibi efsanevi teknik direktörler, gelecekte Premium Başarılar için ödül olarak sunulacak. Efsanevi teknik direktörler, normal teknik direktörlerden farklı eğitim becerilerine sahipler.

Birden fazla oyun planını kaydetme özelliği

Birden fazla oyun planının korunmasına izin veren bir özellik oyuna eklendi. Farklı taktikler ve etkinliklerde kullanılan kadrolar kaydedilebilir ve yeniden kullanılabilir. Bu, oyuncuların eFootball™ devam edip geliştikçe farklı Sezonlar ve etkinlikler için birden çok benzersiz takım oluşturmasına olanak tanır.

Yetenek Tasarımı “Önerilen” fonksiyonu (Talent Design Suggested function)

Oyuncuları geliştirmek için yetenek tasarımındaki parametreleri otomatik olarak geliştiren bir "önerilen" fonksiyonu ekledik.

Gelecekteki güncellemeler

KONAMI, eFootball™'daki kullanıcı deneyimini nasıl iyileştireceğini sürekli olarak analiz ediyor. Güncelleme v.1.1.1 bazı sorunları düzeltti. Önümüzdeki dönemde bilinen bazı sorunları ele alacak planlanmış bir gelecek güncellemesi daha var. Ek olarak KONAMI, kullanıcıların görüşlerini ve geri bildirimlerini toplamak için oyun içi anket yapmayı planlıyor.