PES 2022 ücretsiz olabilir! Flaş gelişme

Konami’nin geçen hafta yayınladığı New Football Game adlı PES 2022 ağ testinde, PES 2022’nin ücretsiz olacağı iddiası ortaya atıldı. Söylentiler sosyal medyada dolaşırken, PES hayranları ücretsiz oynama fikrini oldukça sıcak karşıladı.

Pro Evolution Soccer’ı oynaması ücretsiz olması iyi gibi görünse de, PES ve FIFA ile aynı lisans haklarına sahip olmadığı için Konami’nin bunu gerçek anlamda uygulaması zor olacak. Ancak PES, oyunun yalnızca ücretsiz LITE sürümünü sunmakla kalmayıp aynı zamanda yıllık tam sürüm yerine periyodik içerik güncellemeleri sağlayarak geçen yıldan bu yana önemli hamleler yapıyor.

Oyunu oynaması ücretsiz hale getirmek, e- futbol (espor) serisi için dev bir adım atılmış olacak.

FIFA, 1994’te oyunu piyasaya çıktığından beri e-futbol pazarının zirvesinde yer alıyor. Bu, KONAMI’nin futbol oyun topluluğunu kendine çekmesi için iyi bir fırsat olabilir.

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