Pervis Estupinan pasaportunu kaybetti! Sosyal medyadan buldu

Villareal forması giyen Pervis Estupinan, Cumartesi günü Real Madrid karşısında kadroda yer alacak ancak Ekvadorlu savunma oyuncusu neredeyse ülkesinde sıkışıp kalacaktı. 22 yaşındaki sol bek, Salı günü Ekvador'un Kolombiya'yı 6-1 yendiği maçta son golü attıktan sonra İspanya'ya geri dönmeyi planladı. Ancak valizlerini ve pasaportunu kaybeden Estupinan, sosyal medyaya başvurmak zorunda kaldı.

Estupinan sosyal medya hesabından "Carapungo'da (Quito) kaybettiğim 3 siyah valizi ve pasaportu bulmama yardım etmeniz için sizden yardım istiyorum. Bulursanız tüm kalbimle minnettar olurum." mesajını paylaştı.

Tweet kısa sürede 3 bin 500 kez kez retweetlendi. Estupinan ayrıca Instagram hesabında aynı mesajı #LasMalasdePervis(Pervis'in bagajı) hashtagiyle birlikte paylaştı. Ekvador Futbol Federasyonu'nun yardımıyla iyi haber geldi.

Çantalar ve pasasport bulundu ve Estupinan, "Yardımlarınız sayesinde en önemli valizi ve pasaportu bulmayı başardım. Tanrı sizi korusun." mesajını paylaştı.

NTV Spor