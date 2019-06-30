Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da (Copa America)son çeyrek final maçı Muslera, Suarez ve Cavani gibi yıldız futbolculara sahip Uruguay ile Peru arasında oynandı. Normal süresi golsüz biten mücadelede rakibini seri penaltılarda 5-4 yenen Peru, büyük bir sürprize imza atarak, adını yarı finale yazdırdı.

Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın çeyrek finalinde Uruguay ile Peru, Salvador kentindeki Fonte Nova Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Mücadelenin normal süresi golsüz sona erince yarı finalisti belirlemek için penaltı atışlarına gidildi. Luis Suarez’in kaçırdığı atışlarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Peru adını yarı finale yazdırdı.

Galatasaraylı Fernando Muslera, Peru karşısında Uruguay Milli Takımı'nın kalesini korudu.

Daha önce 2 kez Copa Amerika'yı kazanan Peru yarı finalde Şili ile karşılaşacak.

Copa America'da 15 kez mutlu sona ulaşan Uruguay ise turnuvaya veda etti.