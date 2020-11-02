Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Diego Perotti, Antalyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Bu sezon ilk kez kadroya giren Diego Perotti, forma numarası hakkında da açıklama yaptı.

Perotti, "Sakatlığımın geçmesi için çok uğraştım. Takımla birlikte çalıştım. Umarım sahada şans bulabilirsem çıkıp takıma yardımcı olurum. Bu anı yaşamak için çok çalıştım."

"Ben daha yüksek numaraları sevmiyorum. Ben geldiğimde 10 numara istedim ancak Garry Rodrigues 10 numaraydı. O yüzden 11 numarayı seçtim." ifadelerini kullandı



