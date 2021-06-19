Fenerbahçe 'ye geçen sezon büyük umutlarla gelen Diego Perotti yol ayrımında...Sakat olarak başladığı sezonda bir dönem form tutan ve etkili olan Arjantinli oyuncu yeniden sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı. Perotti, İtalya gazeteci Nico Schira'ya bu yaz Fenerbahçe'den ayrılabileceğini söyledi.

'İtalya her zaman kalbimde'

Fenerbahçe'de performans bazlı 2+1 yıllık sözleşmesi bulunan Diego Perotti, "İtalya her zaman kalbimde. Genoa neden olmasın? Oğlum orada doğdu, dönmek isterim" ifadelerini kullanarak Serie A ekibi Genoa'ya dönebileceğinin sinyallerini verdi.

Diego Perotti, Fenerbahçe forması altında Süper Lig 'de 4 maça çıkarken 3 gol kaydetmiş Antalyaspor ve Gençlerbirliği galibiyetlerinde önemli rol oynamıştı.