Perotti açıkladı! İşte sahalara döneceği tarih

Diego Perotti, arkadaşlarını tribünden ya da televizyon başından izlemenin kendisini tatmin etmediğini söyledi, “Artık ben de onların saha içindeki heyecanına ortak olmak istiyorum” dedi

24 Ekim 2020, Cumartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Perotti açıkladı! İşte sahalara döneceği tarih

Fenerbahçe’ye sakat gelen Diego Perotti, tamamen iyileşti ve çalışmalara başladı. Arjantinli yıldız, arkadaşlarının seviyesini yakalamak için Samandıra’yı adeta mesken tuttu. 32 yaşındaki futbolcu, bir an önce sahaya çıkmak için elinden geleni yapıyor. Perotti, “Arkadaşlarımın sergilediği gayret ve aldıkları saha sonuçları beni de heyecanlandırdı. Beni artık takımı tribünden ya da televizyon başında izlemek tatmin etmiyor. Onların saha içindeki heyecanına ortak olmak istiyorum” diye konuştu.

‘2 haftaya hazırım’

Tecrübeli oyuncu, biraz daha zamana ihtiyaç duyduğunu belirterek, “Sahaya verimli bir şekilde dönmeyi hedefliyorum. Sakatlık nedeniyle zayıf olan bölgelerimin giderek güçlendiğini hissediyorum. 2 hafta sonra tamamen oynar duruma geleceğimi düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Perotti bu süreçte takım içindeki ilişkilerini güçlendirdiğini, bir yandan da Süper Lig’deki rakipleri yakından tanımaya çalıştığını söyledi.

Yusuf Dursun


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