Sakatlıklardan çok çeken Bordo-Mavililer, yaşananların önüne geçmek amacıyla Fiziksel Performans Merkezi sistemi kurma kararı almıştı. Bu proje için daha önce Chelsea’da görev yapan Fiziksel Performans Atletik Hocası Malcolm Harkness Trabzonspor’a dahil olmuştu. Fırtına'ya bu alanda bir takviye daha geldi. Güç ve Kondisyon koçu Alex Segovia Vilchez’in de ekibe dahil olduğu duyuruldu.