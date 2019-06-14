Perez yine çıldırdı

Sadece İspanya’nın değil dünyanın en büyük kulüplerinin başında gelen Real Madrid, kötü geçen sezonun ardından gelecek için erken gaza bastı. Transferde bombaları birer birer patlatan Real’de Başkan Florentino Perez, para musluklarını tıpkı ikinci kez başkanlık koltuğuna oturduğu 2009-10 sezonu öncesi sonuna kadar açtı.

Geride bıraktığımız sezonda İspanya Ligi’ni Barcelona’ya kaptıran, 3 kez üst üste mutlu sona ulaştığı Şampiyonlar Ligi’ne ikinci turda veda eden Real’de Perez, sezonun ikinci yarısında yeniden göreve getirdiği ve büyük başarılar kazandığı Zinedine Zidane’a harika bir takım kurmak için resmen düğmeye bastı.

Ronaldo ve Kaka dönemi gibi...

Şu ana kadar kasasından 303 milyon Euro bonservis parası çıkaran Los Galaticos, sırasıyla 45 milyon Euro’ya Santos’tan sol kanat Rodrygo, 48 milyon Euro’ya Lyon’dan sol bek Ferland Mendy’yi, 50 milyon Euro’ya Porto’dan stoper Eder Militao’yu, 60 milyon Euro’ya Frankfurt’tan forvet Luka Jovic’i ve 100 milyon Euro’ya da Chelsea’den 10 numara Eden Hazard’ı kadrosuna dahil etti.

Perez, en çok para harcadığı dönemlerden birini yaşarken, benzer bir hamleyi 2009-10 sezonunda yine şampiyonluğu ezeli rakibi Barça’ya kaptırınca yapmıştı. Perez, o dönem transfere 260 milyon Euro harcarken, 94 milyon Euro’ya Manchester United’dan Cristiano Ronaldo’yu almasının yanı sıra kadrosuna Milan’dan Kaka, Lyon’dan Karim Benzema ve Liverpool’dan Xabi Alonso’yu da dahil etmişti.