Süper Lig 'in 4. haftasında Fenerbahçe , Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'den Sivasspor 'u konuk ediyor. Yeni transferler Rossi ve Berisha ilk 11'de yer alırken, Valencia ve Szalai'nin yedek soyunması dikkat çekti.

İşte Pereira'nın Sivasspor maçı öncesindeki açıklamaları:

Milli takım araları her zaman özeldir. Bu dönemde gençlerle çalışmak zorunda kaldık. Yeni gelen oyunculara oyun planlarını anlatmaya çalıştık. Dün tüm takım olarak antrenman yapabildik.

Biz takımdaki herkesin her an hazır olması için her şeyi yapıyoruz. Atilla 9 günde 3 maç oynadı. Bizim oyuncuları sakatlıktan korumamız gerekiyor. Aynı şekilde Valencia. Aynı zamanda mevcut sakat olan oyuncularımız vardı. Onlar da yeni yeni takımla antrenman yapmaya başladılar. Önümüzde Avrupa maçı var. Onu da düşünmemiz lazım. Sahada olan oyuncularımızı yüzde 100 hazır olan oyunculardan kurmamız lazım. Tüm bunları değerlendirince böyle bir 11 çıkardım.