Pereira: Sonuna kadar savaşacağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi play off turu rövanşında oynayacakları Helsinki maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Pereira, karşılaşma ile ilgili şu açıklamaları yaptı;

"Zor bir maç olacak. Organize bir takıma karşı oynayacağız. Bazı kaliteli oyuncuları olan bir takıma karşı oynayacağız. Onlar da aynı hedefteler. Yarın sahada hırslı, organize ve kazanmak isteyen bir takım görüntüsü sergileyeceğiz.

Yağmur, soğuk ya da yapay çim gibi koşulların bizim oyunumuzu etkilemesine izin vermeyeceğiz. Ona rağmen bu stat bizim için dünyanın en güzel stadı olacak. Biz de bu maçı en iyi şekilde geçirip grup aşamasına kalmak istiyoruz."

"Agresif oynayacağız"

"Önümüzdeki iki maçta da elimizden gelenin en iyisini yapıp her zaman ortaya koymak istediğimiz oyunu sergilemeye çalışacağız. Agresif ve kaliteli futbol oynamaya çalışacağız. Sonuna kadar savaşan takım görüntüsü ortaya koymaya çalışacağız. Bu ruhu sahaya yansıtmaya çalışacağız. Herkesin çok koştuğu, çalıştığı, elinden geleni yaptığı bir görüntü sergilemeye çalışacağız. Bu maçtan sonraki önümüzdeki ilk maçta. Olumsuz koşullardan bağımsız olarak bizim için önemli olan kendi oyunumuzu sahaya yansıtmamız olacak."

"Tek hedefimiz kazanmak"

"Ben rakibin ne düşündüğünü kontrol edemem. Ben kendi takımımın ne düşündüğünü kontrol ederim. Onlar da sahaya çıktıklarında bu olumsuz her şeyi unutacaklar. Tek hedefimiz olan kazanmak için sahaya çıkacaklar."

"Dünyanın en iyi oyuncularına sahibiz"

Şu an burada bizimle olan oyuncular dünyanın en iyi oyuncularıdır. Çünkü şu an mevcut elimdeki oyuncular onlar. 20 dakika da, 15 dakika da, 60 dakika da olsa oynayanların hepsi aynı ruhu sergilemeye çalışacaklar. Sahada çok çalışıp, özveri gösterecekler. Son maçı analiz ettiğimizde de çalışan, savaşan, organize bir takım görüntüsü görmüştüm. Bunu göreceğiz yarın da... Farklı bir şey olmayacak. Kimin oynadığının önemi olmayacak.

Luiz Gustavo'nun açıklamaları;

"Gerçekten çok önemli bir maç Avrupa Ligi'nde devam edebilmemiz açısından. Biz buraya bu turu geçme amacıyla geldik. Hazırlıklarımızı bu doğrultuda tamamladık. Koşullardan bağımsız olarak bizim bir felsefemiz var sahaya yansıtmaya çalıştığımız. Tabii ki biz ne istediğini bilen bir takımız. Bunun için çok çalıştık. Biz elimizden geleni yaptığımız sürece bu şartların bizi etkilemeyeceğini düşünüyorum. Benim bir felsefem vardır. Benim için önemli olan her zaman bir sonraki maçtır. Onun için gerçekten en iyi şekilde hazırlanmaya çalışırım. Ben futbol oynamaktan keyif alıyorum. Futbola aşığım. Kendimi her zaman yüzde yüz olarak işime vermeye çalışıyorum."



