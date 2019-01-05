Perasovic: 'Fenerbahçe Beko hücum açısından çok iyi oynadı'

Turkish Airlines EuroLeague'in 16. maç döneminde konuk olduğu temsilcimiz Fenerbahçe Beko'ya 96-87 kaybeden Baskonia'nın başantrenörü Velimir Perasovic, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Perasovic, şunları aktardı:

"Fenerbahçe Beko hücum açısında çok iyi oynadı. Onlara karşı bu savunma ile kazanmak çok zordu. Ribauntlarda çok iyiydik ama Fenerbahçe Beko üç sayılık basketlerle maçın sonucunu belirledi."