Geçtiğimiz hafta Ruffles ile Kızlar Sahada iş birliğine imza atarak kadın futboluna destek olan PepsiCo, şimdi de Pepsi, Ruffles ve Gatorade markaları ile UEFA Kadınlar Futbolu’nun resmi sponsoru olarak kadınların futbol aracılığı ile güçlenmesi için desteklerini sürdürüyor. 2015 yılından bu yana Erkekler UEFA Şampiyonlar Ligi sponsorlarından olan PepsiCo, yapılan anlaşma ile 2025 yılına kadar UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi sponsoru olacağını duyurdu.

Ortaklık süresince PepsiCo, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, UEFA Kadınlar 19 Yaş Altı ve 17 Yaş Altı Şampiyonaları, UEFA Kadınlar Futsal EURO ana sponsoru olarak ve UEFA’nın daha fazla kız çocuğunun ve kadının futbol oynamasını teşvik etmeyi amaçlayan Together #WePlayStrong programı ile her seviyede kadınlar futbolunu destekleyecek.

Kadın futboluna destek

UEFA ile küresel ortaklıklarını güçlendirmekten gurur duyduklarını ifade eden PepsiCo Global Ticari Birimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı (CCO) Ram Krishan, “Sporun değişimi ve dünya çapındaki işlerimiz için harekete geçme zamanı. Biz kadın oyunlarının coşkusunu artırmaya yardım etmeye ve kadın futbolunun geleceğine hizmet etmeye devam edeceğiz’’ dedi.

UEFA Etkinlikler SA Pazarlama Direktörü Guy-Laurent Epstein ise, “Kadın futbolunun popülerliği ve gösterilen ilgi her yıl büyüyor; bu yüzden PepsiCo gibi güvenilir bir ortağın bu heyecan verici yolculukta bize katılmasından memnunuz. Geçtiğimiz beş yıl içerisinde PepsiCo UEFA Şampiyonlar Ligi’nin yenilikçi ve etkili bir ortağı oldu. Bu enerjiyi ve deneyimi kadınların oyununu yukarıya taşımakta kullanacağımız için heyecanlıyız” diye konuştu.