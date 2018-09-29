Pepe, Süper Lig'de golcüleri solladı!
Kartal’ın Portekizli yıldızı Pepe, bu sezon Beşiktaş’ın gol yükünü sırtlıyor! Süper Lig’de 6 haftada 3 gole imzasını atan Beşiktaş'ın 35 yaşındaki stoperi; Larin, Love ile Mustafa’ya ek olarak; Adebayor, Ayew, Slimani, Burak ve Robinho gibi ligin diğer golcülerini gölgede bıraktı.
Beşiktaş’ın Portekizli futbolcusu Pepe, stoper mevkinde oynamasına rağmen geride kalan 6 haftada attığı 3 golle Süper Lig’de top koşturan birçok forvetten daha fazla rakip ağları havalandırmış oldu.
Pepe’nin daha fazla gol attığı ligin yıldız forvetleri ise şöyle: “Emmanuel Adebayor: 5 maçta 2 gol, Andre Ayew: 6 maçta 2 gol, Islam Slimani: 5 maçta 1 gol, Papiss Cisse: 3 maçta 2 gol, Burak Yılmaz: 2 maçta 1 gol, Robinho: 6 maçta henüz golü yok.”
Gizli forvet!
Pepe, ligin yanı sıra Siyah- Beyazlı takımda forvet bölgesinde görev alan arkadaşlarını da geride bıraktı.
23 yaşındaki Kanadalı Cyle Larin, bu sezon çıktığı 4 maçta henüz gol sevinci yaşamadı.
Vagner Love da geride kalan 6 haftada sadece 1 müsabakada görev aldı ancak golle tanışamadı.
Beşiktaş’ın bir diğer hücumcusu Mustafa Pektemek ise henüz forma şansı bulamadı.
Geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından El Nasr’a transfer olan Alvaro Negredo ise 4 maçta 2 gol atmıştı.