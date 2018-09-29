Beşiktaş’ın Portekizli futbolcusu Pepe, stoper mevkinde oynamasına rağmen geride kalan 6 haftada attığı 3 golle Süper Lig’de top koşturan birçok forvetten daha fazla rakip ağları havalandırmış oldu.

Pepe’nin daha fazla gol attığı ligin yıldız forvetleri ise şöyle: “Emmanuel Adebayor: 5 maçta 2 gol, Andre Ayew: 6 maçta 2 gol, Islam Slimani: 5 maçta 1 gol, Papiss Cisse: 3 maçta 2 gol, Burak Yılmaz: 2 maçta 1 gol, Robinho: 6 maçta henüz golü yok.”

Gizli forvet!

Pepe, ligin yanı sıra Siyah- Beyazlı takımda forvet bölgesinde görev alan arkadaşlarını da geride bıraktı.

23 yaşındaki Kanadalı Cyle Larin, bu sezon çıktığı 4 maçta henüz gol sevinci yaşamadı.

Vagner Love da geride kalan 6 haftada sadece 1 müsabakada görev aldı ancak golle tanışamadı.

Beşiktaş’ın bir diğer hücumcusu Mustafa Pektemek ise henüz forma şansı bulamadı.

Geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından El Nasr’a transfer olan Alvaro Negredo ise 4 maçta 2 gol atmıştı.