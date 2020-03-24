İngiltere Premier Lig'de Aston Villa forması giyen İspanyol kaleci Pepe Reina, corona virüse ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkesinden COPE'ye bir röportaj veren Reina, "Geçen hafta hastalığa ilişkin semptomlarım vardı. Benimle yaşayan insanları enfekte etmemek adına önlem aldığım bir hafta oldu. Burada çok kötü durumda olmadığınız sürece testler yapılmıyor. Doktorlarla konuştuğumda sahip olduğum tüm belirtiler, resmi bir onay olmasa da corona virüse işaret ediyordu" dedi.

Evde kalmak konusunda da şanslı bir kesimden olduklarını belirten Reina, "Biz çok ayrıcalıklı insanlarız. Bahçeli, büyük bir evimiz var. İki çocuklu 70 metrekarelik bir dairede yaşayan insanları düşününce esas mücadeleyi veren onlar" ifadelerini kullandı.