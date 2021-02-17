Yıldız futbolcu Pepe yani Türkiye'de pek fazla bilinmeyen diğer adıyla Kepler Laveran Lima Ferreira, yeşil sahada Stoper pozisyonunda görev almakta olup Porto'da forma giymektedir.

Pepe kimdir, nereli?

Kepler Laveran Lima Ferreira yani ülkemizde bilinen adıyla Pepe, Brezilya asıllı olan Portekizli bir futbolcudur. Yıldız futbolu Pepe, bir Güney Amerika ülkesi olan Brezilya'nın Maceió şehrinde dünyaya gelmiştir. Başarılı futbolcu, Brezilya'da doğmuş olmasına karşın Portekiz vatandaşı olmuştur.

Esasında Brezilya asıllı olan yıldız futbolcu vatandaşı olduğu Portekiz milli futbol takımında forma giymekte ve sahalarda top koşturmaktadır. Sahada defans mevkisinde oynayan futbolcu, eski Real Madrid'li Roberto Carlos'un Fenerbahçe futbol kulübüne transfer olmasından sonra 3 numaralı formasını giymiştir ve takıma Porto takımından transfer olarak gelmiştir.

Pepe kaç yaşında?

Brezilya asıllı Kepler Laveran Lima Ferreira, ülkemizde en çok bilinin adıyla Pepe, 26 Şubat 1983 tarihinde dünyaya gözlerini açmıştır. 1,87 boyundaki tecrübeli futbolcu 37 yaşında olup futbol kariyeri boyunca önemli başarılara imza atmıştır.

Brezilya'da bir kent olan Maceió, Alagoas'ta doğan Pepe, futbol oynamaya Sport Club Corinthians Alagoano takımında başlamıştır. Tecrübeli futbolcu 18 yaşında iken takım arkadaşı Ezequias ile birlikte Portekiz'e gitmiş ve bu ülkenin Madeira adasında bulunan C.S. Marítimo spor kulübüne transfer olmuştur. Profesyonel futbol kariyerinde CS Marítimo, Porto ve Real Madrid gibi önemli kulüplerde forma giymiş olan yıldız futbolcu Pepe Süper Lig'de ise siyah beyazlı kulüp Beşiktaş 'ta forma giymiştir.

Pepe Beşiktaş'a hangi takımdan geldi?

Yıldız futbolcu Pepe profesyonel kariyerine ilk olarak 2001 ve 2002 yıllarında forma giydiği CS Marítimo takımında başlamış ve 2004 yılına kadar bu takımda futbol oynamaya devam etmiştir. 2005 ve 2007 tarihleri arasında ise Porto takımında forma giymiştir. 2007 ve 2016 tarihleri arasında ise Real Madrid takımında forma giyerek yeşil sahalarda top koşturmuştur. Tecrübeli futbolcu Türkiye'ye 2017 tarihinde Real Madrid futbol takımından gelmiş ve Beşiktaj futbol takımında forma giymeye başlamıştır.

2017 ve 2018 sezonu öncesi Real Madrid spor kulübü ile sözleşme yenilemeyen tecrübeli futbolcu Pepe, 5 Temmuz 2017 yılında Beşiktaş spor kulübü ile sözleşme imzalamıştır. Pepe, 6 Ağustos 2017'de Konyaspor ile oynanmakta olan Türkiye Süper Kupa finalinde ilk kez Beşiktaş'ın siyah beyaz formasını giymiş ve 90. dakikada yaptırdığı penaltıdan dolayı 2-1 mağlup olarak maçı bitirmişlerdir. Tecrübeli bir futbolcu olan Pepe, 13 Ağustos 2017 yılında Antalyaspor ile oynanan maçta attığı bir kafa golüyle Beşiktaş için ilk golünü ağlarla buluşturmuştur.

Tecrübeli sporcu 8 Ocak 2019 yılında bir 10 yıllık aradan sonra imzaladığı 2 buçuk yıllık bir sözleşme ile Porto takımına geri dönmüştür. Bu durumda tecrübeli futbolcu Pepe 2021 yılında hangi takımda oynuyor sorusunun cevabı; Porto takımı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Pepe'nin maaşı ne kadar?

Tecrübeli futbolcu Pepe ile alakalı olarak kafaları en çok meşgul eden konuların başında maaşı ne kadar sorusu almaktadır. Bu sorunun cevabı ise tecrübeli futbolcunun 2015 yılında aldığı bilinen maaşı 5,72 milyon GBP yani 59.469.822,93 Türk lirası karşılığıdır. Futbolcunun 2020-21 yılında ne kadar maaş aldığı ile alakalı bir bilgi bulunmamaktadır.

Pepenin Futbol Kariyeri Nasıl Başlamıştır?

Pepe 2001 ve 2002 sezonunu ikinci yarısında Maritimo'nun Portekiz üçüncü liginde futbol oynarken B takımında sahalarda top koşturmaya başlamıştır. 20 Ocak 2002'de CSD Câmara de Lobos karşısında futbol kariyerinin ilk maçına çıkan tecrübeli futbolcu 90 dakika sahada kalmıştır. Bu sürede sergilediği performansı ile Nelo Vingada yönetimindeki A takımın dikkatini üzerine çekmeyi başlamıştır.

Pepe, 12 Nisan 2002 yılında Boavista ile oynanan maçta sahaya ilk 11'de çıkmış ve ilk defa Maritimo formasını giyerek yeşil sahada top koşturmuştur. yıldız futbolcu 2002 ve 2003 sezonunda A kadronun değişmez isimlerinden biri haline gelmiştir.

Sahada 29 maçta forma giyerek top koşturan yıldız futbolcu, sergilediği agresif futboluyla tüm dikkatleri üzerine çekmiş ve sezonu 16 sarı kart ve 2 kırmızı kart ile tamamlamıştır. 9 Kasım 2002 tarihinde ise SC Braga'ya 3-0 galip geldikleri maçta kariyerinin ilk golünü ağlarla buluşturmuştur.

Pepe Profesyonel ve Milli Futbol Kariyeri Boyunca Kaç Gol Atmıştır?

Yıldız futbolcu olarak futbol tarihine adını yazdıran sporcular arasında yerini alan Pepe, profesyonel futbol kariyeri boyunca toplamda 402 maçta forma giymiş ve topu 31 kez ağlarla buluşturmuştur. Futbolcu milli takım kariyeri boyunca ise 109 maçta forma giymiş ve topu 7 kez ağlarda buluşturmuştur. Tecrübeli bir futbolcu olarak kariyerine devam eden futbolcu toplamda 38 gol atmıştır.