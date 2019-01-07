Pep’den drone emri

Manchester City’nin hocası Pep Guardiola’nun, teknik ekibine drone (Uzaktan kumanda ile kontrol edilen insansız hava aracı) pilotu eğitimi almaları için talimat verdiği ortaya çıktı.

Antrenmanların yardımcı hocalar tarafından dronela havadan da takip edilmesini isteyen Guardiola’nun, böylece taktik antrenmanlarından maksimum verim almayı hedeflediği öğrenildi.

Drone eğitimi için bir kişinin İngiltere’de ödeyeceği rakam 6.800 TL civarında. Bu yöntemi şu an Ada’da Charlton Athletic kulübünün U14 hocası olan ve lisanslı drone pilotu olan David Powderly idmanlarda kullanıyor.