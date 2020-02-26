Pep Guardiola ile Zinedine Zidane savaşı!
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Real Madrid - Manchester City karşı karşıya geliyor. Zinedine Zidane direktörlüğünde oynayan Real Madrid, Pep Guardiola direktörlüğündeki Manchester City'yi kendi sahasında ağırlayacak. Bu karşılaşma Zinedine Zidane ve Pep Guardiola'nın ilk karşılaşması olacak
Avrupa’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde son 16 Turu ilk maçında Zinedine Zidane önderliğindeki Real Madrid, Pep Guardiola’nın takımı Manchester City’yi konuk edecek. İki teknik direktör ilk kez kozlarını paylaşacak.