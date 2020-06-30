Pep: Onları alkışlayacağız

30 yıl sonra Premier Lig’de şampiyonluğunu ilan eden ve Manchester City’nin ligdeki hakimiyetine son veren Liverpool, 2 Temmuz’da ezeli rakibiyle kozlarını deplasmanda paylaşacak. Bu karşılaşma öncesi City’nin teknik direktörü Pep Guardiola, “Liverpool karşısında elbette elimizden geleni yapacağız ancak maç öncesi hak ederek kazandıkları bu şampiyonluğu tebrik etmek adına onları alkışlayacağız” ifadelerini kullandı.