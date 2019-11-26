Pep: Kupaları değişelim

Manchester City’nin hocası Pep Guardiola, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ni kazanan ve bu sezon da Premier Lig’de lider olan Klopp’lu Liverpool için “Onlar şu an durdurulamaz görünüyor. Benim takımlarım daima dener ve asla pes etmez. Eğer Premier Lig’i kaybedersek, sonraki sezon tekrar deneyeceğiz. Ben, Klopp’un kupasını kazanmak isterdim. Eminim ki o da benim kupamı kazanmak isterdi. Belki de kupalarımızı takaslayabiliriz” açıklamasını yaptı.