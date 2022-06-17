Geçen sezonun ortasında Galatasaray 'da Fatih Terim ayrılığının yaşanmasının ardından Domenec Torrent teknik direktörlük koltuğuna oturmuştu. Pep Guardiola'nın uzun yıllar yardımcılığını yapması İspanyol teknik adamın cv'sini (özgeçmiş) güçlendirirken, Torrent'in, Türkiye kariyerine pek parlak başlayamamasıyla yeni sezonda göreve devam etmesi beklenmiyor.

Tüm bu gelişmeler ülkemizde konuşulmaya devam ederken, Katar ekiplerinen Al-Sadd'ın başına da Pep Guardiola'nın bir başka yardımcısı olan Juan Manuel Lillo geçti. Torrent'in, Türkiye performansı sonrasında Lillo'nun da Katar Ligi'ndeki 1. adam serüveni merakla bekleniyor.

Yİne de hatırlatmakta fayda var; Lillo'nun uzun yıllar teknik direktörlük tecrübesi bulunuyor.