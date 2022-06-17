Pep Guardiola'nın yardımcısı Juan Manuel Lillo, Al-Sadd'ın başına geçti!
Domenec Torrent geçen sezon Pep Guardiola'nın yardımcısı unvanıyla büyük umutlarla Galatasaray'ın başına geçmiş ancak hayal kırıklığı yaratmıştı. Bu kez Guardiola'nın bir başka yardımcısı Juan Manuel Lillo da Katar ekibi Al-Sadd'ın teknik direktörlük koltuğuna oturdu. Lillo'nun 1. adam serüveni nasıl geçecek merak konusu...
Geçen sezonun ortasında Galatasaray 'da Fatih Terim ayrılığının yaşanmasının ardından Domenec Torrent teknik direktörlük koltuğuna oturmuştu. Pep Guardiola'nın uzun yıllar yardımcılığını yapması İspanyol teknik adamın cv'sini (özgeçmiş) güçlendirirken, Torrent'in, Türkiye kariyerine pek parlak başlayamamasıyla yeni sezonda göreve devam etmesi beklenmiyor.
Tüm bu gelişmeler ülkemizde konuşulmaya devam ederken, Katar ekiplerinen Al-Sadd'ın başına da Pep Guardiola'nın bir başka yardımcısı olan Juan Manuel Lillo geçti. Torrent'in, Türkiye performansı sonrasında Lillo'nun da Katar Ligi'ndeki 1. adam serüveni merakla bekleniyor.
Yİne de hatırlatmakta fayda var; Lillo'nun uzun yıllar teknik direktörlük tecrübesi bulunuyor.