Bu sezon istediği sonuçları alamayan ve Ronald Koeman ile yolları ayırmasının ardından efsane futbolcusu Xavi'yi takımın başına getiren Barcelona'da düzenlenen imza töreni ile birlikte yeni dönem resmen başladı.

İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre Barcelona'nın eski teknik direktörü Pep Guardiola, Katalan ekibini çalıştırırken oyuncusu olan Xavi hakkında açıklamalarda bulundu.

Şu anda Premier Lig ekibi Manchester City'yi çalıştıran Guardiola, Xavi ile ilgili olarak, "Laporta'nın Xavi'yi seçme nedeni, onun hakkında milyonlarca olumlu ve çok az olumsuz görüş olmasıdır. Barcelona'yı biliyor. Futbolu nasıl gördüğü, bağlılığı ve oyuna olan sevgisi ile pozitif enerji getireceğine eminim. Xavi, Barcelona tarihinin en önemli beş oyuncusundan biri. Artık onun yanında olmalısınız. İyi iş yapacağına eminim" ifadelerinde bulundu.





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