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Pep Guardiola'nın Xavi'ye inancı tam

Barcelona'nın eski teknik direktörü Pep Guardiola, Katalan ekibinin yeni patronu Xavi hakkında konuştu. Guardiola, Xavi'ye olan inancını dile getirerek başarılı olacağına inandığını dile getirdi.

08 Kasım 2021, Pazartesi 19:45 Son Güncelleme:
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Pep Guardiola'nın Xavi'ye inancı tam

Bu sezon istediği sonuçları alamayan ve Ronald Koeman ile yolları ayırmasının ardından efsane futbolcusu Xavi'yi takımın başına getiren Barcelona'da düzenlenen imza töreni ile birlikte yeni dönem resmen başladı.

İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre Barcelona'nın eski teknik direktörü Pep Guardiola, Katalan ekibini çalıştırırken oyuncusu olan Xavi hakkında açıklamalarda bulundu.

Şu anda Premier Lig ekibi Manchester City'yi çalıştıran Guardiola, Xavi ile ilgili olarak, "Laporta'nın Xavi'yi seçme nedeni, onun hakkında milyonlarca olumlu ve çok az olumsuz görüş olmasıdır. Barcelona'yı biliyor. Futbolu nasıl gördüğü, bağlılığı ve oyuna olan sevgisi ile pozitif enerji getireceğine eminim. Xavi, Barcelona tarihinin en önemli beş oyuncusundan biri. Artık onun yanında olmalısınız. İyi iş yapacağına eminim" ifadelerinde bulundu.


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