İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, menajeri Frank Lampard ile yolları ayırdıktan sonra göreve Alman teknik adam Thomas Tuchel'i getirdi. Londra ekibinin başına geçen Tuchel'e Manchester City Menajeri Pep Guardiola'dan da ciddi övgüler geldi.

Sky Sports'a konuşan Guardiola, "O olağanüstü bir teknik adam. Başarılı olacağına eminim. Onu İngiltere'de görmek mutluluk verici. Bayern Münih dönemimde o da Mainz'ı çalıştırırken de karşılaşmıştık. Dortmund'daki son sezonunda da inanılmaz bir iş çıkarmıştı. O, benim bir arkadaşım ve onu gördüğüme sevindim" dedi.