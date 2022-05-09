İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, şampiyonluk mücadelesi verdikleri Liverpool hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Newcastle United'ı yendikleri maçın ardından konuşan Pep Guardiola, rakiplerinin son 30 yılda yalnızca 1 kez şampiyonluk kazanmış olmasına atıfta bulunarak, "Bu ülkedeki herkes, medyada dahil Liverpool'u destekliyor. Elbette çünkü Liverpool'un Avrupa'da inanılmaz bir geçmişi var. Ancak Premier Lig'de durum öyle değil çünkü 30 yılda bir kez şampiyon oldular ama bu hiç sorun değil. Gol farkı açısından önümüzdeki iki maçta ne olacağına bağlı olarak şu anda dokuz, belki de altı puan almalıyız." sözlerini dile getirdi.

"Umurumda değil"

Tecrübeli teknik adam sözlerine ise şu şekilde devam etti: "Bizim için gerçek final olan Çarşamba günü Wolves'a karşı. Kaderimiz bizim elimizde. Liverpool, Manchester United ile birlikte şampiyonlukları ve geçmişleri açısından tüm tarihin en önemli takımları arasındalar. Son 10 yıldan beri biz de o seviyedeyiz. Bazen rahatsız olduğumuzu biliyorum ama umurumda değil. İnsanlar Liverpool'u bizden daha çok istiyorsa sorun değil."

Klopp'tan Guardiola'ya cevap

Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp'tan ise Pep Guardiola'nın sözlerine cevap gecikmedi. Alman çalıştırıcı, kendilerinin Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldiğinin, Manchester City'nin ise elendiğinin altını çizerek, "Burada birçok insan ligi kazanmamızı istiyor ama burada Liverpool'da bile insanları sadece yüzde 50'si bizi destekliyor. Teknik direktörler olarak, bir maçtan sonra açıkçası oyunlardan veya durumlardan büyük ölçüde etkileniyoruz. Biz Villarreal ile oynadık, onlar Real Madrid ile oynadılar. Bizim finale çıkmamız ve Pep'in Şampiyonlar Ligi'nde elendikten sonra ne durumda olduğunu bilmiyorum. Bütün ülke bizi destekliyor mu bilmiyorum. Belki de benden daha çok şey biliyordur."

Premier Lig'de şampiyonluk düğümünün çözülmesi için son haftalara girilmişken, Manchester City 86 puanla Liverpool'un 3 puan önünde yer alıyor.







