Belçika Pro Ligi ekiplerinden Anderlecht, son dönemlerde tecrübeli yıldızı Vincent Kompany'yi kaybetme korkusunu derinden yaşıyor. Ada basınında yer alan ve beIN Sports'un derlediği habere göre başarılı savunmacının Manchester City'de beraber çalıştığı Pep Guardiola, Kompany'nin de teknik heyetinde yer almasını istiyor.

City'nin 34 yaşındaki eski kaptanı, Aralık ayında Londra temsilcisi Arsenal'in başına geçen yardımcısı Mikel Arteta'dan doğan boşluğu doldurmak için arayışlarını sürdüren İspanyol teknik adamın ilk hedeflerinden biri olarak göze çarpıyor.

2017 yılında Alliance Manchester Meslek Okulu'nda girdiği yöneticilik bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Kompany'nin Anderlecht'te yatırımcı olması beklenirken, hesapta olmayan bu gelişmeler Belçika ekibinde endişeye neden oldu.

Halihazırda kulübüyle 2 yıllık sözleşmesi bulunan tecrübeli stoperin, Pep Guardiola komutasında ikinci adam olmayı kabul edip etmeyeceği ise merak konusu.