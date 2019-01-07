Pep Guardiola antrenmanlarda drone kullanmak istiyor!

İngiltere Premier Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City'de menajer Pep Guardiola'dan çok konuşulacak bir talep geldi.

Ada'nın en yüksek tirajlı gazetesi The Sun'da yer alan habere göre City'nin teknik patronu, antrenmanlarda oyuncularını daha detaylı gözlemleyebilmek için drone kullanılmasını istedi.

Kulübe yakın bir kaynağın gazete aktardığı bilgilere göre takımının bir antrenmanında drone deneyen Katalan hoca, uygulamadan bir hayli memnun kaldı ve teknik heyetin bu konuda eğitilmesini istedi.

İngiltere'de daha önce Manchester United ve Charlton Athletic takımlarında antrenmanlarında drone kullanmıştı.