Penis protez cerrahisi

Birçok erkek sertleşme ve sertliği sürdürme konusunda sorun yaşayabiliyor. Sağlıklı bir cinsel hayata sahip olunmaması erkeklerin ve çiftlerin mutsuz olmasına neden olabiliyor. Cinsel performans sorunu yaşayan erkekler ne yazık ki doktorla görüşmekten utandıkları için çekinebiliyorlar. Ancak cinsel performans sorunu da tıbbi bir durumdur ve tıptaki gelişmeler sayesinde başarılı bir şekilde tedavi edilmesi mümkündür.

Sertleşme sorunu neden olur?

Erektil disfonksiyon (sertleşme sorunu), bazı erkeklerin sertleşme sorunu nedeni ile sağlıklı bir cinsel hayata sahip olamamasına sebep olur. Sertleşme sorunun altında yatan sebepler arasında bazı tıbbı nedenler ile birlikte psikolojik sorunlar yer alır. Erektil disfonksiyon yol açan tıbbi nedenler arasında kalp hastalığı ve kan damarlarının daralması, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, obezite ve metabolik sendrom, Parkinson hastalığı, multipl skleroz, tiroid hastalıkları ve testesteron azlığı gibi hormonal hastalıklar, peyronie hastalığı, sigara, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı yer alır. Bunun yanı sıra prostat hastalığı tedavileri, cerrahi komplikasyonlar, pelvik bölgeye radyasyon tedavisi de sertleşme sorunlarına yol açabilir. Sertleşme sorununa neden olan psikolojik nedenler ise suç, depresyon, yoğun endişe ve performans korkusu olabilir. Bazı reçeteli ilaçlar, uyuşturucu, alkol ve sigara kullanımı da erektil disfonksiyona neden olabilmektedir.

Nasıl tedavi edilir?

Sertleşme sorunu çeşitli yöntemlerle tedavi edilebilir. Medikal yani ilaç ve ESWT şok dalga tedavisinin yanı sıra cerrahi tedavi seçenekleri de mevcuttur. Penil protez (mutluluk çubuğu) sertleşme sorununda uygulanan cerrahi bir tedavi yöntemidir. Penil protez ameliyatı, penis ve skrotum içine bir cihaz yerleştirilerek yapılır. Bu cihaz erkeğin sertleşmesine ve cinsel işlevini yeniden kazanmasına yardımcı olur. Üç ana tip penis protezi vardır:

Birincisi, üç parçalı şişirilebilir protezdir. Penise iki silindir, skrotuma şişirilebilir bir pompa ve karın içine sıvı dolu bir kap yerleştirmeyi içerir. Bu bileşenlerin tümü özel borularla bağladır. Sadece boyuna doğru uzama seçeneği olduğu gibi hem enine hem de boyuna büyüyebilen türleri de mevcuttur. Hastalar tarafından en çok üç parçalı hem enine hem de boyuna şişirilebilen protezler tercih edilmektedir.

İkincisi, iki parçalı şişirilebilir protezlerdir. Üç parçalı şişirilebilir cihaza benzer ve aynı prensiple çalışır. Bununla birlikte, sıvı dolu ayrı bir kap yerine sıvı, skrotumda pompa içinde tutulur. İki parçalı şişirilebilir cihaz, üç parçalı implant kadar sertleşme sağlamayabilir. Normal hale dönme de üç parçalı kadar tam bir sönme olmaması dezavantajı arasındadır.

Üçüncü ise yarı sert veya rijid protezlerdir. Penis içerisinde iki sert protez yerleştirilir. Protezlerin boyutu veya sertliği hiçbir zaman değişmez ve yarı sert halde kalır. Birçok erkek sabit sertliği rahatsız edici bulmaktadır. Fonksiyon açısında diğerleri ile benzer özelliklere sahip olmaları ve maliyet olarak öteki protezlerden daha ucuz olmaları ise tercih edilme sebepleri arasında yer alır. Taşıma zorluğu ise bazı erkekler ve çiftler tarafından tercih edilme sebepleri arasındadır.

Penis protez cerrahisi, hastaların cinsel yaşam kalitesinin iyileşmesini sağlar. Başarı oranı oldukça yüksek olan bu ameliyat sonrasında erkeklerin ve çiftlerin yaşam kalitesinin yükselmesine yardımcı olur.