Penaltılarda kazanan Pazarspor

0-0 biten karşılaşmada penaltılara geçildi. Ev sahibi ilk iki penaltıyı kaçırdı, Cemal’in atışını Ebubekir kurtarırken, Kars 36’nın file bekçisi Seyhun Türe’nin penaltısında ise top üstten auta gitti. Kars’ta Ufuk Koç, Bilal Gündoğdu ve Barış Altıntaş ise atışları gole çevirdi. Şeyhmus, Volkan ve Oğuzhan ile gol bulan Pazar’da Hüseyin Eray’ın vuruşunda top yan direkten döndü. Son penaltıyı kullanan Can Muhammed ise hata yapmadı ve Rize ekibini 3. tura taşıdı.