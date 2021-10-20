EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes ile #FarkındalığınŞampiyonu pembe topu bir araya getirecek karşılaşmanın hava atışını, pembe top ile birlikte başarılı oyuncu ve projenin gönüllü destekçisi Demet Özdemir yapacak. Aynı karşılaşmada Anadolu Efes Stüdyo da ikinci sezonun ilk bölümüyle geri dönüş yapacak. Anadolu Efes Spor Kulübü’nün resmi Youtube, Twitter ve Instagram hesaplarından canlı yayınlanacak olan Anadolu Efes Stüdyo, yine Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki maç atmosferinin basketbolseverlerin evlerinde yaşanmasını sağlayacak.

Başarılı sunucu Ezgi Avcı’nın ilk bölüm konukları ise Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz ile birlikte Socrates Dergi Yazarı ve EuroSport Spikeri Buğra Balaban olacak. Geçtiğimiz sezon toplamda 9 milyon izlenmeye ulaşarak büyük bir başarıya ulaşan Anadolu Efes, Stüdyo’da bu sezon da dikkat çekici maç istatistiklerinin yanı sıra spor , sanat, medya ve dijital dünyadan özel konuklar ve eğlenceli yarışmalar ile birlikte maskot Çaylak’ın eğlenceli şovları yer alacak.

TARAFTARLAR PEMBE TOP KAZANACAK

Anadolu Efes - UNICS Kazan maçında basketbolseverler Anadolu Efes’in marka haline gelen eğlenceli, coşkulu ve heyecanlı maç deneyiminin yanı sıra pembe top kazanma fırsatları da bulacak. Hem Anadolu Efes Stüdyo yayınında hem de maç içinde yapılacak yarışmalarda, taraftarlara pembe top hediye edilecek. Ayrıca Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki fuaye alanlarında da taraftarların maç saatini beklerken keyifle vakit geçirebilecek özel noktalar olacak.